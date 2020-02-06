شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تختطف أبرز مشايخ محافظة ريمة وأبناء عمومته يتظاهرون في السبعين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت جماعة الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، شيخاً قبلياً بارزاً، في محافظة ريمة، غربي صنعاء، على خلفية مطالبته بإيقاف ومحاسبة فاسدين ينتمون للجماعة.



وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف الشيخ "علي محمد حيدر الضبيبي"، أحد مشائخ محافظة ريمة على خلفية مطالبته بإيقاف ومحاسبة فاسدين ينتمون للحوثيين بصنعاء.

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وفي وقت سابق أقالت الجماعة شقيق الشيخ الضبيبي، الذي كان يشغل وكيلاً لـ محافظة ريمة لشؤون التنمية.

ونفذ اليوم الأربعاء العشرات من رموز وقيادات ومشائخ محافظة ريمة وقفة احتجاجية في ميدان السبعين، طالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن الشيخ الضبيبي.

وعمدت جماعة الحوثي الانقلابية، خلال الآونة الأخيرة، إلى اختطاف قيادات ووجاهات محلية موالية لها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن مخطط إقصاء تلك القيادات لصالح القيادات المقربة من زعيم الحوثيين والتي تنتمي لمسقط رأسه.