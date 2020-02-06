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الحكومة تؤكد مقتل خبراء عسكريين من حزب الله وإيران في مواجهات مع قواتها

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله اللبناني وإيران، قتلوا في معارك مع قوات الجيش أثناء إسنادهم لجماعة الحوثي الانقلابية.


وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مئات القتلى الحوثيين، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران، سقطوا في المواجهات التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأضاف الإرياني أن "الجماعة الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتُوهّم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة".

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وذكر أن الجيش وبدعم وإسناد من التحالف العربي، خاض معارك "وجها لوجه مع مرتزقة إيران ـ في إشارة إلى الحوثيين ـ في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء".

ولفت الوزير اليمني إلى أن "المعارك ما زالت مستعرة، فيما جماعة الحوثي تتكتم عن خسائرها الحقيقية".

ومنذ أكثر من أسبوعين تشهد عدة جبهات في اليمن، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي الانقلابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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