شكرا لبحثكم عن خبر بن عزيز يظهر مجدداً ويرد على عبد الخالق الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، إن جماعة الحوثي وقعت في ورطة كبيرة خاصة في جبهة نهم، لافتا إلى أن تصعيدها سيكلفها الكثير.

وأضاف بن عزيز خلال استقباله وكيل أمانة العاصمة صنعاء عبدالكريم ثعيل، أثناء زيارته للجبهات بمحافظة صنعاء، أن قيادة وجنود الجيش عازمون على تحرير صنعاء وإنهاء تمرد الحوثيين.

ودعا بن عزيز أهالي المغرر بهم إلى سحب أبنائهم وإنقاذهم من المحرقة التي زجت بهم جماعة الحوثي قبل فوات الأوان.

وتأتي تصريحات بن عزيز بعد أيام قليلة من تصريحات شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، التي زعم فيها سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.