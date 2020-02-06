عملية استهداف نوعية للجيش تدمر مخزن أسلحة وذخائر للمليشيا في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صعدة تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مخزن أسلحة وذخائر تابع للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن الاستهداف كان في سوق آل ثابت بمديرية قطابر شمال غرب محافظة صعدة. وأضاف أن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات #الحوثيين في سوق "آل ثابت"، ليتضح انها تستغل المحالات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.

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