مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في المتون والغيل بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، شباط 06، 2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مديريتي المتون والغيل بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.. لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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