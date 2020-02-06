الشاعري: الضَالع ليست نَهْم ورجالنا لا يغادرون مواقعهم الا شهداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 - الضالع

قال القيادي البارز في الوية المقاومة الجنوبية قائد اللواء الرابع مقاومة العقيد أوسان الشاعري : ان جبهة الضالع اصبحت اكثر قوة وتوحداً وتماسكاً من أي وقت مضى فيها رجال يحبون الكرامة والعزة والشموخ ويعشقون الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن وحدوده .



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وأردف قائلاً : المليشيات الحوثية تعي جيداً ان الضالع ليست جبهة نهم وتدرك تماما حجم الخسائر والهزائم التي منيت بها في هذه الجبهة التي أضحت بمثابة المحرقة التي تنتظر ها.

وأضاف : أن قيادة و ضباط و أفراد اللواء الرابع كغيرهم من اقرانهم في القوات الجنوبية والقوات المشتركة في جبهات الضالع , استطاعوا ان يرسموا ملاحم بطولية وإنتصارات كبيرة في أرض المعركة ويلقنوا المليشيات الحوثية المجوسية الإيرانية هزائم وانكسارات متتالية ومع كل هجوم اوزحف تقوم به المليشيات يكون الموت والخزي والعار ملاحقاً لعناصرها المسلحة ولكثير من ابناء المناطق الوسطى الذين يساقون كرها الى محرقة الموت في جبهات الضالع .

واشاد قائد اللواء الرابع مقاومة بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لجبهة الضالع ، معتبرا: ان معركتنا في الضالع و الجنوب واحدة ومصيرنا واحد مع أشقائنا في مواجهة التدخلات الإيرانية اذرعها الإرهابية في اليمن المليشيات الحوثية.