مدفعية الجيش الوطني تدمر مخزن أسلحة تابعه للحوثيين بصعدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مخزن أسلحة وذخائر تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.



وقال الرائد لواء الرفاعي إن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات مليشيا الحوثي في سوق "آل ثابت"، ليتضح انها تستغل المحالات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.

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