شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي جاء لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي.



وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، شباط 06، 2020: باتت محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد.

يشار إلى أن إخوان اليمني درجوا على مهاجمة الإمارات خدمة لدولة قطر وبإيعاز منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.