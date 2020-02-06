مناقشة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مطار سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

أقر إجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، عدم دخول أي جنسيات أجنبية وخاصة من الدول الموبوءة بمرض كورونا عبر مطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة البري لحماية المواطنين من الإصابة بهذا المرض .



كما تم في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي وضم مدراء عموم مكتبي الصحة والسياحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي وعلي السقاف ومطار سيئون الدولي علي باكثير ورئاسة هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد والإدارات والمراكز ذات الإختصاص في الصحة وشركة الخطوط الجوية اليمنية بإيقاف وإلغاء الحجوزات الخاصة بقدوم القروبات السياحية التي تصل الى جزيرة سقطرى عبر مطار سيئون ، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي يجب القيام بها لمواجهة جائحة مرض كورونا .

ووجه الوكيل الكثيري المعنيين بمكتب الصحة إلى البحث عن أجهزة الفحص الخاصة بالكشف عن مثل هذه الأمراض وتزويد المراكز المعنية بعمليات الفحص بها ، والعمل على تكثيف الجانب التوعوي من خلال إصدار النشرات والارشادات للتثقيف الصحي ، وكذا التنسيق للاستفادة من كل الوسائل الإعلامية المتاحة لتعزيز الجانب الوقائي بين أوساط المواطنين للحفاظ على صحتهم ، مبديا استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم بموجب الامكانيات المتاحة للمساهمة في تمكين المعنيين من القيام بمهامهم وواجباتهم في مواجهة هذا المرض .

Advertisements

وفي مستهل الاجتماع أعطى مدير عام الصحة الدكتور هاني العمودي صورة عن الخطوات التي تمت في إطار التنسيق المشترك بين مكتب الصحة وهيئة مستشفى سيئون العام والإدارة العامة لمطار سيئون لزيادة الاهتمام بعملية الترصد في المنفذين الجوي والبري بمطار سيئون الدولي والوديعة ، إلى جانب الإتصالات التي تمت مع قيادة وزارة الصحة ومنظمة الصحة الدولية والإجراءات التي تمت لإعداد خطة أولية من قبل مكتب الصحة بهذا الخصوص .

وأكد العمودي على أهمية إنشاء محجر صحي مجهز بكل المعدات والتجهيزات اللازمة ، و تشكيل فريق طبي في منفذ الوديعة الى جانب الفريق العامل حاليا بمطار سيئون الدولي ، إضافة إلى تشكيل فريق للاستجابة السريعة ، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لإخضاع القادمين عبر مطار سيئون الدولي وخاصة من المناطق الموبوءة لتعبئة الاستمارة الخاصة في إطار الجهود المكثفة لحماية المواطنين من هذا المرض والمخاطر الناجمة عنه .

وإستعرض جميع المجتمعين الإجراءات التي تمت كلا بحسب إختصاصة والتي تتطلب إلى العمل الجماعي المشترك وبروح الفريق الواحد لحماية المواطنين من الإصابة بهذا المرض الذي إنتشر مؤخرا في الصين .