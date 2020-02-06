سيئون تحتفي باليوم العالمي للسرطان وفعاليات الاسبوع الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

احتفل المركز الوطني لعلاج الأورام بحضرموت الوادي والصحراء ، بسيئون باليوم العالمي للسرطان ، المصادف للرابع من فبراير من كل عام ، والمتزامن مع فعاليات الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان .



وفي الحفل وجه وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، نداءا عاجلا الى كافة مؤسسات الدولة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، وجميع مكونات المجتمع المحلي بالمحافظة ، من أجل التعاون والعمل التشاركي لدعم المركز الوطني لعلاج الاورام بسيئون ، لتمكين الطاقم الطبي العامل فيه ، من تقديم خدماته العلاجية المجانية للمرضى ، سواء من المحافظة ، أو القادمين من المحافظات المجاورة .

ونوه الوكيل الكثيري ، الى دور السلطة المحلية ، ومكتب وزارة الصحة في مساندة المركز ، لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين عليه ، من خلال إنشاء دور إضافي جديد ، وتجهيزه بالأثاث اللازم ، ودعم قيمة الادوية العلاجية المجانية المقدمة للمرضى ، والسعي المتواصل لاستمرارية خدمات المركز بشكل دائم .

فيما إستعرض مدير المركز الوطني لعلاج الاورام ، الدكتور هشام بن سميط أن حالات السرطان الجديدة التي سجلت بالمركز خلال العام الماضي 2019م ، بلغ عددها 277 حالة ، بينما الحالات التي تقوم بالمراجعة شهريا يبلغ عددها ألفي حالة .

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وتطرق إلى حاجة المركز إلى أعداد إضافية من الكوادر الطبية المؤهلة ، نظرا لتزايد أعداد المترددين ليس من حضرموت ، فحسب وإنما أيضاً من محافظات مأرب والجوف وصنعاء أيضا ، وكذلك الحاجة لتوفير مختبر يتبع للمركز .

وتخلل الاحتفال الذي أقيم بقاعة الصبان بمعهد إعداد المعلمين بسيئون عرض قصص نجاح لحالات نَجَتْ من مرض السرطان ، بعد تلقيها العلاجات اللازمة ، وتحسنت أوضاعها الصحية ، فيما قدم طلاب من مدرسة الخليفة عمر ابن الخطاب للبنين بسيئون أوبريت غنائي بعنوان ( صاحب ضمير في الزمن العسير) ، ورقصات وأناشيد معبره نالت جميعها إعجاب وإستحسان الحاضرين .

كما جرى تكريم عدد من المؤسسات الحكومية المساهمة في دعم المركز بدروع تذكارية .

حضر الاحتفال وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس وعمداء عدد من الكليات ومديري الاجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني .