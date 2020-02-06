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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلية البنات بجامعة سيئون تشهد تواصلاً لمشاريع التنمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
شهدت كلية البنات التابعة لجامعة سيئون بوادي حضرموت، تواصلاً لمشروع استكمال الدور الأرضي وبناء الدور الأول من المبنى الجديد للكلية، الذي بلغت كلفة انشائه 231.941$ ، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.
ويتكون المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 70% من 8 قاعات دراسية ومكاتب إدارية مع مرافقاتها.
ويأتي المشروع ضمن أولويات السلطات المحلية في دعم وتشجيع التعليم الجامعي للفتاة، الذي شهد اقبال متزايداً خلال الفترة الحالية، وضمن مساعيها لايجاد بيئة تعليمية مناسبة.
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