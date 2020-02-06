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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 06-02-2020? - آخر تحديث الخميس 6-2-2020? ستنصدم عندما تعرف جنسيته...وافد يطلب الزواج من عاملة منزلية مقابل 650 ريال والأخيرة توافق أعرب وافد إندونيسي، عن رغبته في الزواج من إحدى العاملات المنزليات، من نفس جنسيته. وأوضح الوافد أنه جاهز لإتمام الزواج، بتكلفة ستكون 650 ريال فقط. جديد اب برس : Advertisements وأشار إلى أنه سأل الخادمة، ووافقت على الارتباط به، فتشجع وتقدم للزواج.

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