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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..الجوازات السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين من السفر حتى لو كانت لديه تأشيرة خروج وعودة واقامته نظامية ..والسبب صادم

2020/02/06 الساعة 10:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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