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صنعاء - ياسمين الخيامي - هام جداً.. سلطات العاصمة تعثـر على أمر خطير كاد يودي بحياة الملايين من ساكني صنعاء (تفاصيل)

ضبطت لجانُ الرقابة والتفتيش الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم بمديرية الوحدة، أربع مطابع تطبع مغلفات مزوّرة لسلع دوائية وغذائية لوكالات تجارية.

وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة صادق صلاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المطابع كانت تقومُ بطباعة أغلفة متنوعة بعضها على صناديق كرتونية تحمل أسماء منتجات تجارية مشهورة وتاريخ للصلاحية مزوَّر، مما كان سيودي بحياة الملايين من المواطنين جراء تناولهم أدويةً وأغذيةً فاسدة ومنتهية الصلاحية.

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وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال عملية الضبط التي تمت في إطار ممارسة مكتب الصناعة لمهامه في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات .