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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..نانسي تنتقم من الرئيس اشد انتقام والجميع يشيد بجرأتها وقوتها بعد ان وجهت له صفعة مدوية اوقعته ارضا ( صورة اثارت اعجاب الجميع )

أقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في خطوة غير بروتوكولية، على تمزيق مجموعة من الأوراق بدت وكأنها نسخة من الخطاب السنوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ألقاه عن “حالة الاتحاد”.

وكانت بيلوسي، قبل بدء الخطاب، وأثناء تسلمها نسخة من الرئيس ترامب، قد مدت يدها لمصافحته، لكنه بدا غير منتبه لها، ما أثار استغرابها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو ..الجوازات السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين من السفر حتى لو كانت لديه تأشيرة خروج وعودة واقامته نظامية ..والسبب صادم عاجل ..نانسي تنتقم من الرئيس اشد انتقام والجميع يشيد بجرأتها وقوتها بعد ان وجهت له صفعة مدوية اوقعته ارضا ( صورة اثارت اعجاب الجميع ) حالة سعار وجنون لشراء اداة منزلية رخيصة تتواجد في اغلب البيوت اليمنية وتحتوي على مادة تتجاوز ملايين الريالات، والمشرفين الحوثيين يتهافتون على شرائها ( صورة ) شاهد بالصوت والصورة..كان الجميع ينتظرون هبوط الطائرة..وفجأة حدث مالم يكن في الحسبان وصعق الجميع وجعلهم يصرخون من شدة الهلع والرعب ( فيديو صادم ) الموت يفضح فنانة شهيرة ويكشف كيف خدعت الملايين خلال مشوارها الفني ..لن تصدق ماوجدوه في جسدها اثناء غسل جثتها وصعق الجميع ورفضوا دفنها ( صورة ) ورد للتو ...الامور تنقلب في مصر راسا على عقب والاطاحة بالسيسي وعودة مبارك الى سدة الحكم والامر باعدام السيسي ووزير الدفاع وسيم يوسف يزلزل مشاعر كل ابناء الامارات ويهز وجدان كل ابناء الخليج ويصرخ باكيًا : «أقسم بالله بعت سيارتي لأرد كرامتي Advertisements شاهد .. "فيديو صادم" التقطت مقاطعه بشكل سري وحظرت "الصين" تداوله يكشف السبب المروع لظهور وانتشار فيروس " كارونا " الذي اصاب الكثير من الصينيين واحد الطلاب اليمنيين! ورد للتو... فضيحة مزلزلة للداعية الإماراتي "وسيم يوسف ".. في المحكمة بأبوظبي وهذا ما حدث في جلسة اليوم الأمن العام يصدر بيان صدم كل السعوديين بشأن القبض على 230 شخصا في منطقة القصيم ويكشف عن التهم الموجهة إليهم..لن تصدق ماهي التهم مشهد مؤلم.. امرأة تحاول خنق والدتها المسنة على سريرها بالمستشفى.. شاهد الشرطة يقتحمون هذا المنزل فيصابون بالرعب والهلع لأن ما شاهدوه عمل مرعب لا يفعله حتى الشيطان اللعين..تفاصيل جريمة مروعة هزت الوطن العربي باكمله ورد للتو... أمر عاجل لـ"الملك سلمان" هو الأول من نوعه في السعودية بشأن الموسيقى والأفلام السيسي يقلب الامور راسا على عقب ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي باعلان صادم جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ويقدم على خطوة اسعدت كل المصريين شاهد بالصور.. الأمير الوليد بن طلال يزف خبر سار لجميع اليمنيين بمختلف فئاتهم العمرية وتخصصاتهم الوظيفية.. تفاصيل المغامسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. يجوز للمرأة فعل هذا الشيء أمام الرجال (فيديو) وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد

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