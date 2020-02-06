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صنعاء - ياسمين الخيامي - أول تعليق من “رئيس مجلس الأمة” بشأن الأنباء المتداولة حول صحة أمير الكويت

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يتمتع بصحة جيدة، عقب أيام من تداول بعض النشطاء والحسابات الإخبارية أنباء عن دخول الشيخ صباح المستشفى، لإجراء فحوصات طبية لم يُكشف عن تفاصيلها.

وقال الغانم في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن ”الشيخ صباح بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين بشأن صحته غير صحيح، سائلا الله أن يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخرا للكويتيين“.

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وبادر الكويتيون على مدى الأيام القليلة الماضية بالدعاء للشيخ صباح، بالشفاء وأن يمنَ الله عليه بالصحة بعد حديثهم عن إجرائه فحوصا طبية دون أن يصدر أي بيان رسمي يؤكد هذه الأنباء أو يتطرق إلى صحة الأمير.

وتعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدهور في حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الأمريكية أثناء زيارة له فيها، لتستمر رحلة العلاج أكثر من شهر، قبل أن يعود إلى البلاد ويبدأ بالظهور الإعلامي بين الحين والآخر بعد غياب رافقه العديد من الشائعات آنذاك.