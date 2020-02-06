شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مجهولون يغتالون ناشطا شبابيا في مدينة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الضالع اغتال مسلحون مجهولون اليوم الخميس، شباط 06، 2020 ناشطا شبابيا في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من النيران على الناشط السياسي المعروف "عبدالرقيب قزيع" أمام جامعة العلوم والتكنلوجيا بشارع الجمروك واردوه قتيلاً في الحال. وأكدت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذ الجريمة التي لم تعرف حتى اللحظة دوافعها.

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