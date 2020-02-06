شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. قوات المقاومة تحبط هجوما حوثيا في الزاهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 ـ البيضاء أفشلت قوات المقاومة مسنودة بالعمالقة هجوماً نفذته ميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء 5 فبراير 2020م، على مواقعها في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مجاميع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات العمالقة صدت هجوماً لعناصر حوثية على مواقعها في منطقتي الحبج والجردي بجبهة الزاهر. وأشارت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين عقب الهجوم الفاشل الذي انتهى بفرار العناصر المهاجمة. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي وبقذائف الهاونات والدبابات على القرى ومناطق السكنية في الزاهر.

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