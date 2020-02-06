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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أيهما أكثر تهديدا للسعودية الحوثي أم الإصلاح؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الخليج 365
أظهر استطلاع على تويتر أنّ خطر حزب الإصلاح الإخواني على السعودية أكثر من خطر جماعة الحوثي.
وكان عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإعلامي، وضاح بن عطية، أجرى استطلاع رأي على تويتر أراد منه إظهار مخاطر الحوثي والإصلاح على المملكة، حيث أظهر الاستطلاع أنّ حزب الإصلاح أخطر من الحوثي، وذلك بنسبة 85 %، باعتبار إخوان اليمن أخطر جهة في اليمن تهدّد الأمن القومي السعودي وتعيق التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية بخياناته المتلاحقة، وفق ما نقلت عدة وكالات محلية.
وشارك في الاستطلاع 3121 شخصاً من نشطاء تويتر، واستمر 24 ساعة، وكانت نتيجته أنّ 85 % من المصوتين اختاروا حزب الإصلاح كأول خطر يهدد الأمن القومي السعودي والخليج، باعتباره خطراً يوازي خطر ميليشيا الحوثي الإيرانية.
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