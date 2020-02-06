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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مقتل 16 حوثيا بينهم قيادي بارز خلال مواجهات مع الجيش في حريب نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قتل ستة عشر حوثياً بينهم قيادي بارز ونجله، في مواجهات مع القوات الحكومية شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وأكدت مصادر إعلامية، مصرع القيادي الحوثي البارز المدعو "دارس صالح السعدي" ونجله، وأربعة عشر آخرين، في مواجهات مسلحة، خاضتها القوات الحكومية، ضد المليشيا الحوثية، بجبهة حريب نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي خسرت العشرات من عناصرها القيادية البارزة في المواجهات الأخيرة التي احتدمت في جبهات نهم والجوف والبيضاء والضالع والحديدة، فضلا عن مئات المقاتلين.
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