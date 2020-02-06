مسلحون حوثيون في ذمار يعتدون على مسن بأعقاب البنادق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اعتدوا، أمس الأربعاء 5 فبراير /شباط 2020م، على مواطن مسن بأعقاب البنادق في مدينة ذمار وسط اليمن.



وأوضحت المصادر أن مسلحين حوثيين ينتمون إلى مديرية آنس، اعتدوا بأعقاب البنادق على المواطن (ع. ع. ج) البالغ من العمر 54 عاماً، في منطقة المثلث بالقرب من الاستاد الرياضي بمدينة ذمار.

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وتابعت المصادر، إن المسلحين انهالوا بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن دون رحمة أو احترام لكبر سنه، حتى تدخل مجموعة من المواطنين ليوقفوا المسلحين من الضرب.

وبينت، أن سبب الاعتداء على المسن يأتي نتيجة تحدث المسلحين عن تشييع قتلاهم تحت مسمى شهداء، فرد المواطن بقوله (قد الشعب كله شهداء بسببكم)، الأمر الذي حمل المسلحين للاعتداء عليه.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل المواطن إلى أحد المراكز الصحية، نتيجة الضرب العنيف الذي تلقاه بأعقاب البنادق من قبل مسلحي المليشيات الحوثية.