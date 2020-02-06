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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بنيران الجيش وقصف جوي في حام والساقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 5 فبراير 2020م، بنيران القوات الحكومية، غربي محافظة الجوف.
وقال أركان حرب اللواء 22 مشاه العقيد العزي المخلافي، إن المواجهات اندلعت في منطقة "قعيطة" في سلسلة جبال حام، وجبال الساقية.
وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت تعزيزات المليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وكانت قوات الجيش، نفذت، الأربعاء، كمينا محكما لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، في مديرية المتون بالمحافظة.
واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيات، في جبهة "الجرعوب"، وباغتتها بهجوم، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.
كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات للمليشيات في المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.
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