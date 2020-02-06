شكرا لبحثكم عن خبر بيان هام من بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفى بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” الخاضع لسيطرة الحوثيين ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار بشأن اعتزامه بيع جزء من أصوله.
وأكد مصدر مسؤول في البنك في بيان الثلاثاء، عدم صحة هذه الأخبار مشيراً إلى استمرار البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء في مختلف المحافظات.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة في تداول مثل هذه الأخبار التي تمس بالمؤسسات المصرفية والاقتصادية وفقاً للبيان.
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