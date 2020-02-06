شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. طائرة تحمل مسؤولين مصريين تصل مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي، الإفراج عن 32 بحاراً مصرياً كانت قوات كانت احتجزتهم في وقت سابق أثناء تواجدهم في المياه الإقليمية اليمنية.

وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن طائرة مصرية وصلت إلى مطار صنعاء الدولي مساء الثلاثء تحمل ممثلين عن جمهورية مصر لاستلام البحارة المفرج عنهم.

وأشارت إلى أن عملية الافراج عن البحارة المصريين جائت بموجب عفو صادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط.