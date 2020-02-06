الجيش الوطني يوجه دعوة لـ الصليب الأحمر بسرعة إنتشال جثث الحوثيين من الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الجيش الوطني في محافظة الجوف دعوة إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، بسرعة انتشال جثث مليشيا الحوثي من مختلف الجبهات بالمحافظة. ودعا قائد المنطقة العسكرية السادسة- العميد الركن- علي محسن الهدي- منظمةالصليب الاحمر بسرعة إنتشال جثث اللحوثيين من الشعاب والأودية بمحافظة الجوف . وتشهد محافظة الجوف في مختلف الجبهات مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح المئات أغلبهم من الحوثيين.

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