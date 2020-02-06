شكرا لبحثكم عن خبر إلغاء رحلات طائرات الرحمة من مطار ”صنعاء” الى ”عمّان والقاهرة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، إلغاء رحلات طائرات الرحمة من مطار صنعاء الى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضيه المستعصية بعد تعطيل وتعنت مليشيا الحوثي في تسيير الجسر الجوي الذي أطلقه التحالف كمبادرة انسانية.

وانطلقت أول رحلة من طائرات الرحمة من صنعاء الى عمان، قبل يومين لانطلاق مبادرة التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.