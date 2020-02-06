شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة تهز محافظة إب.. شاب عشريني يقتل أباه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب عشريني في محافظة إب(وسط اليمن) على قتل أبيه إثر خلافات نشبت بينهما. وقالت مصادر محلية، إن شاب أقدم على قتل أبيه في مديرية حبيش شمال المحافظة إثر خلافات عائلية.

ووفقا للمصادر،فإن الجاني يدعى "علي عبدالله ناصر الجعفري" وأقدم على قتل أبيه "عبدالله الجعفري" وسط حالة من الذهول والصدمة التي انتابت سكان المنطقة.

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