شكرا لبحثكم عن خبر مسلحي مليشيا الحوثي يقتلون جريح في معاركهم بعد ”ركله” على وجهه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، الاربعاء، أن مسلحي مليشيا الحوثي قتلوا أحد الجرحى في معاركهم بعد قيامهم بـ "ركله" على وجهه.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الجندي القتيل عبدالرحمن محمد السعيدي، اعترضه طقم تابع للقوات الخاصة في سوق الجبري قبل اسبوع وطالبوه بنزع الميري التابع للخاصة الذي يرتديه، فعرض عليهم بطاقته العسكرية وبطاقة الجرحى وأبلغ مسئوله العسكري الذي حضر وحاول تسوية الخلاف واستلم السلاح من السعيدي الذي كان قد نزل الى عبارة السيل لمواجهة الطقم.

واشارت المصادر الى أن أحد الأفراد الذين كانوا على متن الطقم لحقه وقام بركله في جبهته وقتله بدم بارد، و منعوا زملائه من إسعافه وأطلقوا النار على طقم الشرطة العسكرية.

ولفتت المصادر أن الواقعة موثقة بالفيديو والصور.

ونوهت المصادر بأن القتيل السعيدي من أبناء محافظة إب، وأحد افراد الشرطة العسكرية (أمن وقائي بصفوف المليشيا) وسبق وأن جرح مرتين، فيما قتل في إحدى جبهات القتال بصفوف المليشيا المتمردة المدعومة من إيران.

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