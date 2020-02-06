رئيس الوزراء يؤكد تنفيذ حزمة من مشاريع الكهرباء والطاقة قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستنفذ حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ اتفاق الرياض، وبينها إعادة تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



مؤكداً، على أهمية التركيز على أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل للمحطات الكهربائية وخطوط وشبكات نقل التيار وتقليل الفاقد، وتعزيز توليد الطاقة الكهربائية، والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على ضرورة التسريع باستكمال إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية، في عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني وعدد من المسؤولين في الوزارة ونائب مدير عام شركة بود سرفيس الأوكرانية المنفذة للمشروع، حيث استمع إلى شرح عن الأعمال المنجزة في المرحلة الأولى من إعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية.

وقدم نائب مدير عام الشركة الكسندر شيبتيوك، لرئيس الوزراء نبذة عن الخطط القائمة لاستكمال الترتيبات النهائية لتنفيذ المشروع.

لافتاً، إلى الاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ.

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ونوه نائب مدير عام شركة بود سرفيس الأوكرانية المنفذة لمشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية، بدعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومتابعته المستمرة لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة.

من جهته، أثنى الدكتور معين عبدالملك، على جهود الشركة التي تعمل في ظروف صعبة واستثنائية.

مؤكداً، استعداد الحكومة لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح عمل الشركة في استكمال تنفيذ المشروع.

وشدد رئيس الوزراء، على اتخاذ جميع المعالجات اللازمة لاستمرار تحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، لضرورة مواصلة الإصلاحات الخاصة في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء، وتعزيز آليات الرقابة؛ تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين.

وعرض وزير الكهرباء في اللقاء، احتياجات محافظتي ابين ولحج من الطاقة المشتراة؛ لمواجهة العجز في المنظومة بناء على الاحتياجات الضرورة لاستكمال إجراءات تمديد العقود، إضافة إلى المشاريع القائمة والمنفذة في عدن، وبقية المحافظات المحررة.