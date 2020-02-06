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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليافعي: حزب الإصلاح يقوم بعرقلة اتفاق الرياض لتمكين مليشيات الحوثي في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الإعلامي الجنوبي، ياسر اليافعي، أن حزب الإصلاح يقوم بعرقلة اتفاق الرياض لتمكين مليشيات الحوثي في المناطق المحررة .
وأكد في سلسلة تغريدات في تويتر، أن خيانات الاخوان في جبهات مأرب والجوف تهدف لتمكين مليشيات الحوثي من مناطق جديدة .
وأضاف "أن من يتحمل كامل المسؤولية عن الانتكاسات التي حدثت في حجور ومن ثم نهم والجوف ومأرب، هو من أحرف المعركة عن مسارها الحقيقي، وجعل من الصديق المخلص عدو ومن العدو صديق لأجل يرضي مشاريع خارجية ليس لليمن علاقة بها".
وتابع "اتفاق الرياض كان بمثابة المنقذ الذي يساهم في توحيد الجهود ضد الحوثي ولكن حزب الإصلاح عرقل تنفيذه بهدف تمكين الحوثي من مناطق جديدة، بينما مأرب تقترب من السقوط بيد الحوثي الاصلاح يدفع بقوات بإتجاه شبوة وابين أي خيانة أكبر من هذا".
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