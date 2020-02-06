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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم من سلمان للإغاثة واليونسيف.. توزيع 3 آلاف حقيبة مدرسية في مديرية حالمين الخميس 6 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 شهدت مديرية حالمين بمحافظة لحج، أمس الأربعاء، توزيع 3 آلاف حقيبة مدرسية على طلال المديرية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة اليونيسيف.

Advertisements وقال مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عبدالحكيم صالح ناصر، إن الحقائب الموزعة للمدارس 1000حقيبة مقدمة من مركز الملك سلمان و 2000 حقيبة من منظمة اليونيسف . وأضاف، أن توزيع الحقائب شمل جميع مدارس المديرية وفقا لكشوفات معدة سلفا من قبل مدراء المدارس .

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