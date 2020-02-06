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عدن - ياسمين التهامي - قبل وضع جنينها بيوم.. "ياسمين" مزقها أعمامها بـ24 طعنة وزغاريد أثناء القتل
24 ساعة فقط تبقت علي وضع جنينها قبل أن يباغتها أعمامها ويجهزوا عليها بطعنات خنجر وسط الشارع فمزقوا جسدها بـ 24 طعنة لاكتشافهم حملها من خطيبها، وسط زغاريد السيدات وتفاخر المتهمون بغسل عارهم.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمصر ملابسات العثور علي جثة فتاة ممزقة وملقاة وسط الشارع، حيث تبين أن الانتقام للشرف وراء الجريمة بحسب ما أوردت صحيفة (صدى البلد) المحلية.
تبين من فحص مسرح الجريمة أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بطعنات في جميع أنحاء جسدها وصلت لـ 24 طعنة تركزت في الصدر والبطن والذراعين وتبين أنها تدعي ياسمين. أ حامل في جنين.
أفادت التحريات أن الفتاة القتيلة كانت مخطوبة لشاب وتطورت الأمور بينهما لعلاقة أسفرت عن حملها وشاع في البلد بأكملها حقيقة علاقتهما بعد ظهور علامات الحمل علي جسد الفتاة، وتبين أن والدها هارب من أحكام ووالدتها ألقي القبض عليها قبل ساعات من مقتل ابنتها لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد، وأن عمها المتهم الرئيسي خرج من السجن منذ شهر فقط ووصلت لآذانه سيرة ابنة شقيقه وحملها السفاح فقرر التخلص منها خاصة عندما علم أن علاقتها بخطيبها وممارستهما العلاقة الحميمية كالأزواج مستمرة ولم تحدث مرة واحدة فقط.
توجهت الفتاة من المنيا إلي القاهرة للخضوع للكشف الطبي بعد وصولها في حملها للشهر الأخير وحدد لها الطبيب يوم الأربعاء لوضع طفلها حتى تلقت اتصالا هاتفيا من عمها يخبرها فيه بضرورة الحضور لتزويجها من خطيبها وعقد قرانهما قبل مولد الطفل، كما اتصل هاتفيا بخطيبها يطلب حضوره من عمله بالقاهرة لإتمام الزواج.
عادت الفتاة لمنزل جدتها وفور علم عمها بتواجدها بالمنزل أخبر شقيقيه الآخرين بنيته، فتوجها معه لتنفيذ الجريمة سويا.
الدماء التي سالت من جسد الفتاة أصابت العم بحالة هستيرية فتوالت طعناته لجسدها حتى تخطت الـ20 طعنة مزق بها جسدها بالكامل وتوقف صارخاً متفاخراً بغسل عاره.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
جديد اب برس :
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