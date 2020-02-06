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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مقتل قيادات حوثية من الصف الاول ..."اسماء+ صور"
لقي قيادي حوثي بارز، مصرعه خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.
وأكدت مصادر محلية، مصرع القيادي الحوثي البارز العميد عبدالرحمن المتوكل في منطقة الحوبان، بمحافظة تعز.
جديد اب برس :
وأوضح المصدر، أن المتوكل لقي مصرعه إثر إصابة تعرض لها في مواجهات خاضتها القوات الحكومية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في تبة الجعشا، شرقي المدينة.
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي خسرت عشرات القيادات البارزة خلال مواجهات الأسبوع المنصرم في مختلف جبهات القتال، بعد تصعيدها المسلح.
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