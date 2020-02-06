شكرا لقرائتكم خبر عن رجل وزوجته يستقطبان طالبات لممارسة الرذيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة في مصر القبض على رجل وزوجته، أسسا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، استقطبا راغبي ممارسة الرذيلة من الطالبات، مقابل 500 جنيه مصري في الساعة. جديد اب برس : Advertisements واستغل المتهم وزوجته إقامتهما، بجوار مدرسة ثانوية للبنات، حيث كانت زوجته تقف أمام المدرسة لاستقطاب الطالبات للعمل معهما في الدعارة، ونجحا في استقطاب العديد منهن.

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