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عدن - ياسمين التهامي - كادت تودي بحياة الملايين ...مضبوطات خطيرة وكارثية في قلب العاصمة صنعاء..."شاهد"

أكدت مصادر محلية بالعاصمة اليمنية صنعاء أن لجانُ الرقابة والتفتيش الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة ضبطت أمس بمديرية الوحدة، أربع مطابع تطبع مغلفات مزوّرة لسلع دوائية وغذائية لوكالات تجارية. وطبقا لتوضيح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة أن هذه المطابع كانت تقومُ بطباعة أغلفة متنوعة بعضها على صناديق كرتونية تحمل أسماء منتجات تجارية مشهورة وتاريخ للصلاحية مزوَّر، مما كان سيودي بحياة الملايين من المواطنين جراء تناولهم أدويةً وأغذيةً فاسدة ومنتهية الصلاحية. جديد اب برس : Advertisements وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال عملية الضبط التي تمت في إطار ممارسة مكتب الصناعة لمهامه في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات .

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