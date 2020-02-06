شكرا لقرائتكم خبر عن مكان خفى في الجسم نغفل تنظيفه أثناء الاستحمام موطن للبكتيريا الضارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مكان خفى في الجسم نغفل تنظيفه أثناء الاستحمام موطن للبكتيريا الضارة

ينسى معظم الأشخاص تنظيف السرة أثناء الاستحمام، حيث أن هذا الجزء الخفي من الجسم تعتبر موطن للبكتيريا الضارة. ويعد هذا النوع من الجزيئات الضارة يعيش في سرة النساء والرجال أياً يكن نمط حياتهم، ولذلك ينصح بضرورة العناية بنظافتها. جديد اب برس : Advertisements ويعيش هذا النوع من البكتيريا في مناطق الجسم الاخرى مثل الساعدين واليدين وكل مساحة الجلد، حيث أن عدم العناية بنظافة السرة يلحق ضرراً كبيراً بالبشرة عموماَ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكان خفى في الجسم نغفل تنظيفه أثناء الاستحمام موطن للبكتيريا الضارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.