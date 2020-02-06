شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تطلب الخلع: «بيتحرش بيا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حأقدمت زوجة مصرية على رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة المصرية؛ تطلب فيها خلع زوجها بعد زواج دام شهرين فقط، بسبب مشاهدته أفلاما إباحية، مؤكدة أنه يتحرش بها.

وقالت الزوجة في دعواها : “تزوجت منه زواجًا تقليديًا بعدما أعجبت بشخصيته عقب تقدمه لخطبتي، وانتهى الأمر بانتقالنا لعش الزوجية معًا”.

جديد اب برس :

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أوضحت أنها “علمت أن زوجها يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفه الخاص، وكان يتحرش بي ولما واجهته أنكر ذلك، وأهانها وطردها من المنزل”.

وأضافت: بعد محاولات كثيرة للصلح انتهت جميعها بالفشل؛ طلبت منه الطلاق، لكنه رفض، وهددني بالزواج من أخرى، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.