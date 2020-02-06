شكرا لقرائتكم خبر عن مليونيرة بالرياض تثير الجدل بعد عرض نصف ثروتها مقابل للزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مليونيرة بالرياض تثير الجدل بعد عرض نصف ثروتها مقابل للزواج
أعلنت سيدة أعمال ثرية بالرياض عن رغبتها في الزواج من أي رجل مقابل نصف ثروتها، مما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدافع الخطاب لطلب يد المليونيرة.
وكتبت الخطابة أم رهف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “ تويتر ” ، عن مواصفات سيدة الأعمال الثرية التي تطلب عريس مسيار من قبائل نجد، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار من سيدة أعمال ثرية بالرياض، سعودية من عائلة معروفة ومحترمة مطلقة 45 سنة هي تبي واحد ضروري يسكن معها عندها فيلا فخمة في شمال الرياض بحي الربيع “.
جديد اب برس :
وسردت الخطابة أم رهف مواصفات سيدة الأعمال التي ترغب في زواج مسيار من أي عريس، قائلة: ” تبي عريس عقيم أو متزوج من قبائل نجد الجاد بدون شروط بدون طلبات بدون مهر “.
كانت هذه تفاصيل خبر مليونيرة بالرياض تثير الجدل بعد عرض نصف ثروتها مقابل للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.