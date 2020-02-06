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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انفجار الوضع عسكريا في محافظة الحديدة وجبهات الساحل الغربي وقيادة القوات المشتركة تصدر البيان رقم "واحد"

تصدت القوات المشتركة في الحديدة لهجوم حوثي استهدف عدة مناطق بالساحل الغربي.

وذكرت مصادر اعلامية ان الجبهات كلها مشتعلة، خاصة في جبهات ” الجاح والتحيتا و الجبليه و الفازة و الدريهمي و كيلو 16 ” بمحافظة الحديدة.

جديد اب برس :

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من جهة اخرى قالت مصادر عسكرية ان معارك شرسة تخوضها القوات المشتركة في “الجبلية والتحيتا” جنوب الحديدة والبرح جنوب تعز.

واضافت المصادر ان المليشيات الحوثية شنت اكبر هجوم منذ بدء الهدنة في ديسمبر 2018, حاولت قطع الخط الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحديدة في الجبلية, بحسب المتحدث الرسمي للقوات المشتركة, ولكن الهجوم فشل نتيجة تصدي القوات المشتركة.

واكد المصدر ان ما لا يقل عن 14حوثيا قتلوا كما تم اسر العشرات بينم قيادي رفيع .