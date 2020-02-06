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عدن - ياسمين التهامي - ضبط زوجين أنشآ موقعًا لتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة

تمكنت السلطات المصرية، من ضبط رجل وزوجته بتهمة إنشاء موقع لتبادل الزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة سجن كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه مصريًا. جديد اب برس : Advertisements وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين كانا يستقبلان راغبي تبادل الزوجات بمنزلهما، بعد التأكد من أنهم زوجان بالفعل ويتبادل كل منهما زوجته مع الآخر، وإقامة حفل جماعي بالمخالفة للشرائع السماوية.

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