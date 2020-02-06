شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية ثرية جدا تتزوج من شاب ياباني ..لكن ما حدث لها أول ليلة من ليالي الزفاف كان صادم ومرعب ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو يرصد زواج ياباني وكويتية، حيث انقلبت مواقع التواصل بسببه وأثيرت حالة من الجدل.

بعد الانتشار الواسع للمقطع تباينت الآراء حول مدى قدرة الثنائي على الحفاظ على علاقتهما الأسرية وحمايتها من الفشل.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• هذة الفاكهة تعيد لك قوتك الجنسية حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام .. تناولها وشاهد المفاجأة التي ستحدث لك وتغير حياتك للأبد

• شاهد.. امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو

• عاجـــل : قانون جديد في السعودية .. ممنوع الزواج بهؤلاء الفتيات !؟

• فتاة سعودية ثرية جدا تتزوج من شاب ياباني ..لكن ما حدث لها أول ليلة من ليالي الزفاف كان صادم ومرعب ..شاهد

• شاهد : مذيعة MBC المستقيلة "علا الفارس" تفاجئ الجماهير بملابس مثيرة وتستفز السعودية ب“شماغ تميم“ من فوق الخيل

• فتاة سعودية مراهقة تقول على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرط .. فباغتها الشيخ بسؤال محرج وقدم لها نصيحة لم يتوقعها احد ..شاهد

Advertisements

• قل وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد ..شاهد

• اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفيروس الكورنا الذي سلطه الله على الصين وحذرنا منه قبل 1400سنة ، واخبرنا بسبب انتشاره ..شاهد الفيديو

• عاجـــل : الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام ‘‘العسيري’’ وتنفيذه فورًا.. والداخلية السعودية تصدر بيان رسمي!

• قاتل مرعب يظهر في وسط النهار بمدينة حائل السعودية .. وينفذ أول جريمة قتل .." شاهد الفيديو الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة"

• من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري

---------------------------------

وأظهرت اللقطات مراسم عقد القران وفقاً للشريعة الإسلامية، ورغم أن العريس الياباني مسلماً وبدا من خلال اللقطات هادئ الطباع ومهذباً، إلا أن الكثيرين انتقدوا موافقة أسرة العروس عليه بسبب اختلاف العادات والتقاليد.

وذهب البعض إلى القول أن هذا الزواج سينتهي سريعاً بالفشل نظرًا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد، دون أن يلتفتوا إلى مدى التوافق بين العروسين.

الجدير بالذكر أن الكثير من الخليجيات قد تزوجن مؤخراً من شباب يحملون جنسيات غير عربية ومن بينهن نجمات مشهورات مثل الفنانة السعودية داليا مبارك التي تزوجت من رجل أعمال أمريكي شاب، وكذلك مواطنتها الفاشينيستا الشهيرة عبير سندر التي تزوجت من مدرب ألعاب قتالية بريطاني مسلم يعيش في سنغافورة، وأيضاً الكويتية شهد الحوال التي تزوجت شاباً إيطالياً، وعارضة الأزياء اليمنية مودل مريم ناظم التي احتفلت مؤخراً بزفافها إلى شاب أوزبكي في حفل فاخر أقيم في العاصمة طشقند.