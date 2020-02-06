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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...الامور تنقلب في مصر راسا على عقب والاطاحة بالسيسي وعودة مبارك الى سدة الحكم والامر باعدام السيسي ووزير الدفاع

سخر الناشط المصري عبد الفتاح الاسكندي من الحياة المتقلبة للرئيس المصري الاسبق حسني مبارك. وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " دول مش عاوزين يموتون بسلام " -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصوت والصورة..كان الجميع ينتظرون هبوط الطائرة..وفجأة حدث مالم يكن في الحسبان وصعق الجميع وجعلهم يصرخون من شدة الهلع والرعب ( فيديو صادم ) الموت يفضح فنانة شهيرة ويكشف كيف خدعت الملايين خلال مشوارها الفني ..لن تصدق ماوجدوه في جسدها اثناء غسل جثتها وصعق الجميع ورفضوا دفنها ( صورة ) ورد للتو ...الامور تنقلب في مصر راسا على عقب والاطاحة بالسيسي وعودة مبارك الى سدة الحكم والامر باعدام السيسي ووزير الدفاع وسيم يوسف يزلزل مشاعر كل ابناء الامارات ويهز وجدان كل ابناء الخليج ويصرخ باكيًا : «أقسم بالله بعت سيارتي لأرد كرامتي شاهد .. "فيديو صادم" التقطت مقاطعه بشكل سري وحظرت "الصين" تداوله يكشف السبب المروع لظهور وانتشار فيروس " كارونا " الذي اصاب الكثير من الصينيين واحد الطلاب اليمنيين! ورد للتو... فضيحة مزلزلة للداعية الإماراتي "وسيم يوسف ".. في المحكمة بأبوظبي وهذا ما حدث في جلسة اليوم الأمن العام يصدر بيان صدم كل السعوديين بشأن القبض على 230 شخصا في منطقة القصيم ويكشف عن التهم الموجهة إليهم..لن تصدق ماهي التهم Advertisements مشهد مؤلم.. امرأة تحاول خنق والدتها المسنة على سريرها بالمستشفى.. شاهد الشرطة يقتحمون هذا المنزل فيصابون بالرعب والهلع لأن ما شاهدوه عمل مرعب لا يفعله حتى الشيطان اللعين..تفاصيل جريمة مروعة هزت الوطن العربي باكمله ورد للتو... أمر عاجل لـ"الملك سلمان" هو الأول من نوعه في السعودية بشأن الموسيقى والأفلام السيسي يقلب الامور راسا على عقب ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي باعلان صادم جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ويقدم على خطوة اسعدت كل المصريين شاهد بالصور.. الأمير الوليد بن طلال يزف خبر سار لجميع اليمنيين بمختلف فئاتهم العمرية وتخصصاتهم الوظيفية.. تفاصيل المغامسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. يجوز للمرأة فعل هذا الشيء أمام الرجال (فيديو) وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد واضاف شكل مبارك حيرجع للحكم وسيأمر باعدام السيسي ووزير الدفاع لأن هؤلاء لا يؤمن جانبهم . وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قد غادر غرفته في قسم رعاية القلب بمستشفى الجلاء العسكري والتي كان متواجدًا بها فور خروجه من العناية المركزة على خلفية خضوعه لعملية جراحية خطيرة. وكشف مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للرئيس ”مبارك“، مؤكدًا أن وضعه الصحي تحسن كثيرًا عن اليومين الماضيين، حيث تم نقله إلى مبنى آخر تابع للمستشفى والمتخصص في علاجات الأورام. وأشار المصدر إلى أن هذا المبنى هو ذاته الذي دخله الرئيس الأسبق ”مبارك“ أثناء خضوعه لفحوصات طبية قبل إجراء الجراحة، منوهًا إلى أن الأطباء نقلوه إلى هناك، اليوم، لإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على جراحة استئصاله ورم من المعدة للوقوف على القرار الأخير في نجاح العملية تمهيدًا لمغادرته المستشفى خلال اليومين المقبلين. وبين المصدر أنه أثناء مغادرة ”مبارك“، اليوم، غرفته إلى المبنى لم يكن معه ابناه علاء أو جمال، ونُقل بواسطة الأطباء والممرضين ورافقته حراسة أمنية طبيعية. وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، غادر غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، الأربعاء الماضي، إثر خضوعه لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة.

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