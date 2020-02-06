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صنعاء - ياسمين الخيامي - الموت يفضح فنانة شهيرة ويكشف كيف خدعت الملايين خلال مشوارها الفني ..لن تصدق ماوجدوه في جسدها اثناء غسل جثتها وصعق الجميع ورفضوا دفنها ( صورة )

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