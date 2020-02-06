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صنعاء - ياسمين الخيامي - وسيم يوسف يزلزل مشاعر كل ابناء الامارات ويهز وجدان كل ابناء الخليج ويصرخ باكيًا : «أقسم بالله بعت سيارتي لأرد كرامتي

خرج الداعية الإماراتي وسيم يوسف، في مقطع فيديو باكيًا من حملات التنمر التي طالته وأسرته، وذلك بعد كشفه عن تعرض ابنه للضرب بعد معرفة أنه والده.

وقال وسيم يوسف في الفيديو:" أقسم بالله أنني بعت سيارتي من أجل القضايا ورد كرامته وأن السيارة التي يقودها ليست سيارته بل سيارة صديق له".

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وأكد الداعية الإماراتي، أنه سيقبل الاعتذار من الذين تطاولوا عليه وهاجموه، قائلًا :« حسبي الله ونعم الوكيل .. وإن اعتذروا وجنحوا للسلم سوف أكون نعم الأخ لهم».

وأضاف أنه ليس صنم بل بشر وأن الهجوم عليه أثر على حياته وعائلته وخاصة والدته.