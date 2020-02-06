شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. "فيديو صادم" التقطت مقاطعه بشكل سري وحظرت "الصين" تداوله يكشف السبب المروع لظهور وانتشار فيروس " كارونا " الذي اصاب الكثير من الصينيين واحد الطلاب اليمنيين! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد .. "فيديو صادم" التقطت مقاطعه بشكل سري وحظرت "الصين" تداوله يكشف السبب المروع لظهور وانتشار فيروس " كارونا " الذي اصاب الكثير من الصينيين واحد الطلاب اليمنيين!

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "فيديو صادم" التقطت مقاطعه بشكل سري وحظرت "الصين" تداوله يكشف السبب المروع لظهور وانتشار فيروس " كارونا " الذي اصاب الكثير من الصينيين واحد الطلاب اليمنيين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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