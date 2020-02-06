شكرا لبحثكم عن خبر احتدام الصراعات الداخلية بين الحوثيين والمتحوثيين بجامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أكاديمية بجامعة صنعاء، الاربعاء، أن الصراعات الداخلية بين الحوثيين والمتحوثيين في معظم كليات الجامعة، طفت على السطح في الاونة الاخيرة، وباتت على أشدها.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن اغلب كليات الجامعة تشهد صراع بين الحوثيين والمتحوثيين وتهديدات واتهامات ضد بعضهم على خلفية تقاسم الأموال والمناصب في الكليات.

وأشارت المصادر الى أن تلك الصراعات باتت تهدد اللوائح والقوانين الجامعية، والعملية التعليمية، وسمعة ومكانة الجامعة برمتها.

جدير بالذكر أن المليشيا الحوثية لاتزال تمنع الدكتور علي باعلوي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة، لليوم الرابع على التوالي، من أداء محاضراته، بناء على توجيهات عبدالملك عيسى شرف الدين المعين عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية من قبل المليشيا، وسط سخط واستياء أكاديمي وطلابي واسع.

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