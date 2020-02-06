شكرا لبحثكم عن خبر وصول وفد التحالف المدني إلى عدن لإستكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل وفد التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لإستكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين في اليمن . وقالت مصادر مطلعة للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن وفد مكون من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية برئاسة حمود العودي وعبدالرحمن العلفي ونقابة المتقاعدين يصلون إلى عدن، لإستكمال إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة . وأضافت المصادر أن التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية تدخل منذ أكثر من شهرين للمطالبة بحل إشكالية صرف مرتبات الموظفين .

الجدير ذكره أن التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية والذي تأسس نهاية عام 2015م يضم في عضويته عددا من الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الإجتماعية .

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