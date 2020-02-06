شكرا لبحثكم عن خبر ماس كهربائي يتسبب في حريق محطة بترول في صنعاء وأجزاء واسعة من منزل مجاور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق هائل في محطة بترول بشارع تعز بالعاصمة صنعاء وتضرر مباني مجاورة للمحطة .
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن ماس كهربائي صادر من أحد المولدات الكهربائية التابعة لمحطة بترول شلامش والقريبة من حديقة الحيوانات بالعاصمة صنعاء والمطلة على الشارع الرئيس " شارع تعز " تسبب في اندلاع حريق بالمحطة .
وأضافت المصادر أن السنة اللهب التهمت المحطة وأجزاء واسعة من المنزل المجاور للمحطة والذي يتبع صاحب المحطة حميد علي شلامش .
وأكدت المصادر أن متطوعين استطاعوا اخراج سكان المنزل بصعوبة بالغة دون تضرر أي أحد من السكان لكن السيطرة على الحريق تأخرت وهو ماتسبب في خسائر كبيرة .
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