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ماس كهربائي يتسبب في حريق محطة بترول في صنعاء وأجزاء واسعة من منزل مجاور

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق هائل في محطة بترول بشارع تعز بالعاصمة صنعاء وتضرر مباني مجاورة للمحطة .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن ماس كهربائي صادر من أحد المولدات الكهربائية التابعة لمحطة بترول شلامش والقريبة من حديقة الحيوانات بالعاصمة صنعاء والمطلة على الشارع الرئيس " شارع تعز " تسبب في اندلاع حريق بالمحطة .

وأضافت المصادر أن السنة اللهب التهمت المحطة وأجزاء واسعة من المنزل المجاور للمحطة والذي يتبع صاحب المحطة حميد علي شلامش .
وأكدت المصادر أن متطوعين استطاعوا اخراج سكان المنزل بصعوبة بالغة دون تضرر أي أحد من السكان لكن السيطرة على الحريق تأخرت وهو ماتسبب في خسائر كبيرة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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