مليشيا الحوثي تنهب منزل برلماني يمني بصنعاء بعد أيام من تسليم منزل آخر بوساطة قبلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، الاربعاء، أن

مليشيا الحوثي نهبت منزل برلماني يمني، بعد أيام من تسليم منزل زميله بوساطة قبلية من مشايخ ووجهاء مأرب.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا نهبت منزل البرلماني محمد الحزمي، الواقع بحي الستين، شمالي غرب العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا نهبت منزل الحزمي بأمر غير رسمي بما يسمى الحجز التحفظي، من المحكمة لايحمل أي توقيع ولا ختم.

ويأتي نهب منزل الحزمي بعد أيام قلائل من تسليم منزل زميله علي عبدربه القاضي، بوساطة قبلية قادها عدد من مشايخ ووجهاء محافظة مأرب.

جدير بالذكر أن النائب الحزمي، أغضب المليشيا بدعواته المتكررة لتوحيد الصف الجمهوري الاصلاحي المؤتمري مع بقية القوى السياسية الاخرى.

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