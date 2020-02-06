شكرا لبحثكم عن خبر دبلوماسي يكشف عن صفقة فساد في طباعة مليون جواز يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف دبلوماسي يمني، عن صفقة فساد في طباعة مليون جواز بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وقال سفير الجمهورية اليمنية في بيروت، علي أحمد الديلمي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أن وكيل وزارة الخارجية، أوسان العود، تعاقد مع شركة ألمانية على طباعة مليون جواز سفر يمني، بسعر خمسه يورو، لكل جواز.

وأوضح الديلمي، بإن وكيل الوزارة احتسب ثمانية ملايين يورو، ثمناً لطباعة مليون جواز، بزيادة ثلاثة ملايين يورو.

وتساءل الديلمي، عن دور لجان مكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية في التحقيق حول تلك الأموال المنهوبة.

وكان دبلوماسيين يمنيين اتهموا العود بممارسة فساد مالي في الخارجية منذ تعيينه، واستقالوا من مناصبهم.

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